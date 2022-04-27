Рим, 27 апреля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Вопрос национализации принадлежащего «Лукойлу» нефтеперерабатывающего завода ISAB на Сицилии на данный момент не стоит на повестке дня. Об этом заявили в офисе министра промышленности Италии Джанкарло Джорджетти.

Италия

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на правительственные источники, Италия рассматривает вариант «временной национализации» ISAB в случае, если будут введены санкции в отношении российской нефти. Один из собеседников издания сообщил, что Джорджетти намерен поднять этот вопрос на встрече правительства в четверг, 28 апреля.

В офисе министра заявили, что существует «обеспокоенность по поводу социальных последствий» для региона и министерство сейчас изучает ситуацию. При этом подчеркнули, что «национализация нефтеперерабатывающего завода ISAB в настоящее время не стоит на повестке дня».

Издание указывает, что на заводе работают около тысячи человек, поэтому его закрытие повлияет на число рабочих мест в регионе и экономику. Напомним, компания «Лукойл» приобрела 49% в ISAB в апреле 2008 года. Сейчас НПЗ полностью входит в группу. Как пишет Reuters, ISAB получает от 30 до 40% своего сырья из России, остальное поступает от иностранных производителей.