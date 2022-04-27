Нью-Дели, 27 апреля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в начале мая посетит с официальными визитами в Германию, Францию и Данию. Об этом 27 апреля сообщается на сайте МИД Индии.

Kremlin.ru Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Отмечается, что Моди совершит визиты в Германию, Данию и Францию 2–4 мая 2022 года. Это будут его первые визиты в 2022 году.

В индийском МИД сообщили, что в Берлине Моди проведёт переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Это будут первые межправительственные консультации двух стран при новом правительстве ФРГ.

После этого он отправится в Копенгаген по приглашению премьер-министра Дании Метте Фредериксен, а также встретится королевой Маргрете II. В Дании он примет участие в бизнес-форуме, саммите «Индия — Северные страны» и выступит перед индийской диаспорой.

Также сообщается, что на обратном пути 4 мая Моди остановится в Париже и встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.