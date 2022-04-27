Белгород, 27 апреля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Цветы к подножию монумента «Город воинской славы» возложили утром 27 апреля в Белгороде власти города и области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Марина Каширская ИА REGNUM Здание областного правительства и стела «Город воинской славы»

Почётное звание Белгород получил первым среди других городов – указом президента РФ от 27 апреля 2007 года. Стелу «Город Белгород — город воинской славы» установили на Соборной площади 10 июля 2013 года. В 15-ю годовщину присвоения звания в память о тех, кто сражался за мир во время Великой Отечественной войны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, мэр Белгорода Антон Иванов и другие официальные лица возложили цветы к подножию монумента.

Белгород наравне с Орлом также носит неофициальное звание «Город первого салюта» — 5 августа 1943 года города были освобождены от немецко-фашистских захватчиков, в их честь прозвучал первый за годы войны салют.