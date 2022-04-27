Чебоксары, , 09:32 — REGNUM В Чувашии на сэкономленные на торгах средства планируют дополнительно отремонтировать дорожные участки в Чебоксарах и Новочебоксарске. Соответствующий проект постановления разработало министерство транспорта Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В Чебоксарах ИА REGNUM

Изменения предполагают распределение средств республиканского бюджета на развитие транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации. Это связано с экономией по результатам конкурсных процедур.

В минтрансе предлагают образовавшуюся экономию в сумме 64,6 млн рублей направить на ремонт дополнительно трёх объектов в городе Чебоксарах: обновление проезжей части по улицам 500-летия Чебоксар (0,573 км), Коммунальная слобода (0,783 км) и Пржевальского (0,346 км).

Также планируется направить сэкономленные 4,8 млн рублей на ремонте дороги по улице Силикатная на обновление дорожного полотна по улице Промышленная.