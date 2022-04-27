Шелехов, Иркутская область, 27 апреля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Жительница иркутского города Шелехов стала жертвой мошенников, с её банковских карт сняли 25 тысяч рублей. Подробности 27 апреля сообщает территориальное ГУ МВД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковские карты

По словам потерпевшей, злоумышленники застали ее врасплох: во время разговора она находилась на детском празднике, и слышала абонента плохо. Позвонившая девушка заверила жертву, что ей полагаются бонусы за то, что она расплачивается в магазинах банковской картой и попросила провести сверку данных. Так как мошенница верно продиктовала все цифры с лицевой стороны карты, женщина, не раздумывая, сообщила и другие данные, а затем продиктовала коды, пришедшие в смс.

В результате с банковской карты мошенники похитили более 10 тысяч рублей, а с кредитной – около 15 тысяч рублей. Увидев сообщения о снятии денежных средств, шелеховчанка обратилась в полицию.

«Так как заявительница обратилась в полицию в кратчайшие сроки, сотрудникам уголовного розыска удалось установить данные владельцев банковских карт, на которые были зачислены в общей сложности 25 тысяч рублей», — поделилась следователь ОМВД России по Шелеховскому району Татьяна Люшакова.

Со слов мужчин, на чьи счета были зачислены деньги, им звонили неизвестные, которые уверяли, что ошибочно перевели деньги и просили вернуть на указанный телефон. Один выполнил требование, а второй настоял на возврате тому же адресату, от которого получил около 11 тысяч рублей. Передача части денежных средств прошла в присутствии шелеховских сотрудников полиции.

По данному факту следователями ОМВД России по Шелеховскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, иркутские правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, в результате которого жительница Ангарска, имеющая экономическое образование, оформила два кредита и перевела деньги лжеброкерам.

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