Калуга, , 12:03 — REGNUM На начало апреля 2022 года почти 20 тысяч жителей Калужской области были ограничены в праве выезда из страны из-за задолженностей. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Судебный пристав Пресс-служба управления ФССП России по Калужской области

27 апреля в Калуге и районах области приставы предоставят гражданам возможность узнать о своих долгах и окажут желающим юридическую помощь по вопросам, входящим в компетенцию Федеральной службы судебных приставов. Список мест, где в этот день будут работать мобильные пункты судебных приставов, опубликован на сайте управления

Чтобы не омрачать свой заграничный отдых, рабочую поездку или выезд в гости к родственникам за пределы России неприятными сюрпризами на государственной границе, приставы рекомендуют жителям региона планировать своё путешествие заранее. И это необходимо делать с проверки наличия задолженностей, ведь только полная оплата долга может являться гарантией беспрепятственного выезда за границу.

«Порог суммы, при которой судебный пристав выносит ограничение выезда за пределы Российской Федерации, начинается от 30 тысяч рублей. Однако данное правило не распространяется на лиц, имеющих долги по алиментам, по возмещению вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, компенсации морального вреда и имущественного ущерба. Для таких категорий исполнительных производств пороговая сумма долга для ограничения составляет 10 тысяч рублей. Кроме того, ограничение в праве выезда из страны будет установлено при долге от 10 тысяч рублей, если гражданин не платит по счетам или не исполняет решение суда неимущественного характера в течение двух месяцев после возбуждения исполнительного производства. Нужно помнить, что оплатить долг в аэропорту и сразу же пересечь границу не получится. На отмену временного ограничения на выезд за пределы страны требуются как минимум сутки. Только за три месяца 2022 года за счет применения данного ограничения была взыскано 28 миллионов рублей различных видов задолженностей», — отметил Артём Залогин. .

Читайте ранее в этом сюжете: Права выезда за границу в России были лишены более 4 млн человек