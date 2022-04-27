Почти 20 тысяч калужан ограничили из-за долгов в праве выезда из страны
Калуга, 27 апреля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. На начало апреля 2022 года почти 20 тысяч жителей Калужской области были ограничены в праве выезда из страны из-за задолженностей. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.
27 апреля в Калуге и районах области приставы предоставят гражданам возможность узнать о своих долгах и окажут желающим юридическую помощь по вопросам, входящим в компетенцию Федеральной службы судебных приставов. Список мест, где в этот день будут работать мобильные пункты судебных приставов, опубликован на сайте управления
Чтобы не омрачать свой заграничный отдых, рабочую поездку или выезд в гости к родственникам за пределы России неприятными сюрпризами на государственной границе, приставы рекомендуют жителям региона планировать своё путешествие заранее. И это необходимо делать с проверки наличия задолженностей, ведь только полная оплата долга может являться гарантией беспрепятственного выезда за границу.