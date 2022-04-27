Новокузнецк, Кемеровская область, , 09:35 — REGNUM В Новокузнецке празднование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет в привычном, очном формате. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

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«9 мая состоится шествие «Бессмертного полка», — написал Кузнецов в своём телеграм-канале. — По маршруту следования — есть замечание: по уборке пешеходной зоны, дорог. На устранение замечаний ещё есть немного времени».

Глава муниципалитета поставил задачу: закончить все ремонтные работы на проспекте Октябрьском к 1 мая.