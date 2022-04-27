Новокузнецк, Кемеровская область, 27 апреля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В Новокузнецке празднование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет в привычном, очном формате. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

t. me/skuznetsov_nvkz Новокузнецк

«9 мая состоится шествие «Бессмертного полка», — написал Кузнецов в своём телеграм-канале. — По маршруту следования — есть замечание: по уборке пешеходной зоны, дорог. На устранение замечаний ещё есть немного времени».

Глава муниципалитета поставил задачу: закончить все ремонтные работы на проспекте Октябрьском к 1 мая.