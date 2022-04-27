Омск, 27 апреля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В Омске назвали главную причину засоров канализации. Как сообщили ИА REGNUM 27 апреля в пресс-службе «Росводоканал Омск», специалисты предприятия проанализировали причины проблем на городских канализационных сетях в первом квартале 2022 года и пришли к выводу, что каждого второго засора можно было избежать.

Дарья Антонова ИА REGNUM Канализация

В первом квартале текущего года на городских канализационных сетях устранили 923 засора. Больше всего – в Советском округе (238).

«Мониторинг выявил, что половина от общего количества засоров вызвана сбросом в сети водоотведения посторонних предметов», — подчеркнул директор по производству «Росводоканал Омск» Сергей Голиченко.

Он напомнил, что канализация не предназначена для утилизации мусора, пищевых отходов, влажных салфеток, средств личной гигиены и так далее.

Серьёзные проблемы для городской системы водоотведения создают влажные салфетки. Ежедневно из канализационных сетей на насосных станциях вытаскивают «пробки», создаваемые этими отходами. Салфетки в канализации сбиваются в мотки и цепляют на себя другой мусор, превращаясь в «канализационного монстра». Это губительно для насосного оборудования.

Каждый день только на очистных сооружениях канализации из сточных вод извлекают от 4 до 6 кубометров твёрдых отходов. Ещё около 2 кубометров мусора задерживается на канализационных насосных станциях Омска.

Горожан настоятельно просят соблюдать правила пользования канализационными сетями.

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