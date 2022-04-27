Каспийск, Дагестан, 27 апреля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В пункте постоянной дислокации Каспийской флотилии (КФл) в Дагестане начался перевод вооружения и военной техники (ВВТ) отдельного берегового ракетного дивизиона «Бал» на летний режим эксплуатации. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) на сайте Минобороны РФ.

Минобороны России Береговой комплекс «Бал»

Водители и механики-водители дивизиона проверили техническое состояние вверенной техники, привели в порядок внешний вид боевых и транспортно-перегрузочных машин, а также грузовых автомобилей «Урал».

пресс-служба ЮВО «По окончании комплекса работ по переводу ВВТ на летний период эксплуатации будут осуществляться работы по подготовке техники к параду Победы. К торжественным мероприятиям корпуса и кабины боевых машин украсят наклейки-эмблемы, а также многолетний символ праздника — красная звезда на фоне георгиевской ленты».

Береговой ракетный комплекс «Бал», принятый на вооружение в 2008 году, предназначен для защиты от действий кораблей противника территориальных вод, военно-морских баз и прибрежных объектов инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие Каспийской флотилии, базирующейся в городе Каспийске (Дагестан), приступили к подготовке военной техники береговых подразделений к параду Победы, который состоятся 9 мая в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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