Гавана, 27 апреля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель 26 апреля выступил против исключения страны из саммита Америк, запланированного на июнь 2022 года. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

ИА REGNUM Куба

Ранее министр иностранных дел карибской страны Бруно Родригес указал, что решение об исключении начало созревать из-за возрастающего давления Вашингтона. Глава дипломатии заверил, что исключение Кубы было бы серьёзной ошибкой, которая нанесла бы ущерб целям созыва саммита.

Родригес также подчеркнул, что намерение исключить карибскую нацию является политическим манёвром двойных стандартов, популярных в Соединённых Штатах.