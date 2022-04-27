Уфа, 27 апреля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Перспективы укрепления межрегионального сотрудничества в экономике обсудили в Уфе глава Башкирии Радий Хабиров и председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Башкирии.

Коровы. Сельское хозяйство

Хабиров отметил, что Башкирия издавна славится нефтехимией.

«Сейчас мы делаем упор на развитие новых отраслей – создали первый в России мебельный кластер, строим современные технопарки, развиваем пять ТОСЭров, активно наполняем новыми резидентами Особую экономическую зону «Алга», — приводит пресс-служба его слова.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы развития растениеводства и животноводства, а также обмен опытом в агропромышленном производстве.

Тарасенко сообщил, что руководству Якутии интересны все последние достижения Башкирии в области сельского хозяйства, промышленности.

«Мы готовы применить в своей республике все ваши лучшие проекты социально-экономического развития региона. Мы учимся на вашем передовом опыте в индустрии и агропроме. Между нашими республиками много общего. Поэтому для Якутии очень важно выстроить линию взаимодействия с Башкирией в торгово-экономических вопросах», — сообщил Тарасенко.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе могут создать международную рабочую группу для преодоления санкций.