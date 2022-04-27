Москва, , 09:27 — REGNUM О героических действиях заместителя командира батальона майора Сергея Дремлюги в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины сообщили 27 апреля в Минобороны России.

Заместитель командира батальона майор Сергей Дремлюга Минобороны России

Уточняется, что майор в составе мотострелкового подразделения двигался вглубь обороны врага и в ходе продвижения российские военные столкнулись с ожесточенным сопротивлением противника, также украинские нацисты начали минометный и авиационный обстрел колонны.

«Мгновенно сориентировавшись в ситуации, майор Сергей Дремлюга приступил к выводу колонны из-под огневого залпа вооруженных формирований радикалов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что во время вывода колонны из-под обстрела майором были выявлены две хорошо вооруженных группы киевских боевиков, которые российские войска сходу атаковали.

«Благодаря самоотверженности Сергея Дремлюга и умелому управлению подразделением, было уничтожено до 15 украинских радикалов. Остальные боевики, понимая бесполезность сопротивления, отступили. При этом потерь среди личного состава колонны и техники допущено не было», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали о героических действиях командира танка сержанта Артема Алынова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.