Париж, 27 апреля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Во Франции партия «Непокорившаяся Франция» начала законодательную кампанию в поддержку Жан-Люка Меланшона, сообщает Le Parisien.

(сс) Rémi Noyon Жан-Люк Меланшон

Партия продвигает Жан-Люка Меланшона в премьер-министры Франции.

Политическая партия представила первый плакат кампании, посвященный выборам в законодательные органы. Плакат в основном сосредоточен на Жан-Люке Меланшоне, который отвечает на свой призыв, сделанный ранее: «Изберите меня премьер-министром!».

Выборы в законодательные органы Франции состоятся в июне.

Как сообщало ИА REGNUM, десятки активистов-экологов провели акцию перед зданием штаб-квартиры министерства экологического перехода Франции, расположенной в 7-м округе Парижа.

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