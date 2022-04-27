Москва, 27 апреля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Сегодня, 27 апреля, президент России Владимир Путин поздравил президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирила Рамафосу с национальным праздником страны – Днём Свободы, сообщается на сайте Кремля.

ЮАР

Президент РФ подчеркнул, что отношения между Россией и ЮАР динамично развиваются, налажен содержательный политический диалог и сотрудничество.

«Для упрочения международной безопасности и стабильности мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса взаимовыгодных российско-южноафриканских связей», — отметил Путин и пожелал всем гражданам ЮАР благополучия и процветания.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудничество в рамках БРИКС и тему российской специальной военной операции на Украине обсудили в ходе телефонных переговоров президенты России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоза.

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