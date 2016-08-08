Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила с Днем российского парламентаризма.

«В XXI веке мир претерпел глобальные изменения, стал цифровым и высокотехнологичным, но менее дружелюбным и безопасным. Сегодня в связи с внешними угрозами необходимо объединить усилия всех ветвей власти для оперативного реагирования на вызовы времени, принятия взвешенных решений, направленных на сохранение суверенитета России, сбережение народа», — цитирует Матвиенко сайт Совфеда.