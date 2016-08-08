Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила с Днем российского парламентаризма.
«В XXI веке мир претерпел глобальные изменения, стал цифровым и высокотехнологичным, но менее дружелюбным и безопасным. Сегодня в связи с внешними угрозами необходимо объединить усилия всех ветвей власти для оперативного реагирования на вызовы времени, принятия взвешенных решений, направленных на сохранение суверенитета России, сбережение народа», — цитирует Матвиенко сайт Совфеда.
Началось заседание президиума Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании Российской Федерации, обсуждается ситуация с летним оздоровительным отдыхом детей.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с Днем российского парламентаризма.
«У российского парламентаризма многовековая история и уникальный опыт развития. Сегодня, опираясь на поддержку наших граждан, законодателям важно принимать эффективные решения, направленные на обеспечение безопасности государства и повышение качества жизни людей», — цитирует Володина сайт Госдумы.
Президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Санкт-Петербург, где выступит перед членами Совета законодателей при Федеральном собрании. Встреча приурочена ко Дню российского парламентаризма и традиционно пройдет в Таврическом дворце.
Совет законодателей — совещательный и консультативный орган при палатах Федерального собрания РФ, учрежденный в мае 2012 года для согласованного законодательного обеспечения реализации государственной политики в сфере разграничения полномочий по предметам ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и регионов.