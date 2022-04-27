Тбилиси, , 09:24 — REGNUM Депутаты парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» не примут никакую резолюцию от партии «Единое национальное движение» (ЕНД). Об этом на брифинге заявил председатель «Мечты» Ираклий Кобахидзе.

Ираклий Кобахидзе Gd.ge

Он прокомментировал заявление от ЕНД, что там готовят проект резолюции о «геноциде украинского народа». Политик намекнул на то, что основатель и неформальный лидер «Нацдвижения», экс-президент Михаил Саакашвили уже находится в заключении.

«Мы даже не рассматриваем ни одну их резолюцию по внешней политике, так как они преследуют одну и ту же цель – открыть в Грузии второй фронт, — сказал Кобахидзе. — Кто хочет войны в Грузии, сидит в тюрьме».

Стоит отметить, что ранее представители руководства «Мечты» неоднократно обвиняли ЕНД в стремлении втянуть Грузию в конфликт с Россией. «Националов» начали называть «партия войны».