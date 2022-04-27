Сочи, Краснодарский край, 27 апреля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Плановую диспансеризацию ветеранов Великой Отечественной войны проводят выездные бригады медиков в Сочи, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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В состав выездной бригады включены терапевт, фельдшер, медицинская сестра, невролог, врач УЗИ-диагностики. Они проводят лабораторные и инструментальные исследования пациентов на дому. На основе исследований составляются индивидуальные программы лечения, в случае необходимости направляются узкие специалисты.

Сегодня в Сочи проживают 1449 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, в том числе 94 участника и инвалида войны, 56 жителей блокадного Ленинграда, 745 тружеников тыла, 73 узника концлагерей.