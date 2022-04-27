Тюмень, 27 апреля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В Тюмени перекроют дороги 1 мая 2022 года. Об этом сообщает МКУ «Тюменьгортранс».

Дарья Драй, ИА REGNUM Общественный транспорт

В областном центре 1 мая пройдут культурно-массовые мероприятия с 16:00 (14:00 мск) до 1:00 2 мая (до 1 мая 23:00 мск). Будет прекращено движение всех видов транспорта на ул. Республики – на участке от ул. Перекопской до ул. Луначарского, ул. Ленина – от ул. Республики до ул. Перекопской; ул. Береговая – на участке от ул. Щербакова до ул. Поперечной, ул. Красноармейская – на участке от ул. Береговой до ул. Заозёрной, ул. Поперечная – на участке от ул. Береговой до ул. Заозёрной.

На период перекрытия дорог посадка и высадка пассажиров будет производиться на остановок по маршруту объезда. С расписанием движения автобусов можно ознакомиться по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722, на сайте МКУ «Тюменьгортранс».