Москва, 27 апреля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Министерство обороны России 27 апреля опубликовало кадры с оставленными украинскими войсками укреплениями.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

В видеоролике показана сеть окопов и оборудованные огневые точки. Место боевых действий не уточняется, однако на кадрах с общим видом в камеру попадает побережье.

В министерстве рассказали, что позиции были уничтожены огнём артиллерии. Отступившие националисты и военнослужащие ВСУ оставили оружие и боеприпасы, а также тела свыше 30 погибших товарищей.