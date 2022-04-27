Ульяновск, , 09:20 — REGNUM В Ульяновске после трагедии в детском саду Вешкайма, где вооружённый мужчина расстрелял трёх человек, усилят меры безопасности в образовательных учреждениях. Об этом сообщается на сайте городской мэрии по итогам совещания с директорами школ и детских садов.

Совещание в мэрии Ульяновска с руководителями образовательных учреждений https://ulmeria.ru/

Начальник управления образования администрации Светлана Куликова отметила необходимость усиления охраны учреждений, напомнив об обязанности создания безопасных условий для обучения детей. Какие именно меры планируется принять, не уточняется.

По словам чиновницы, в настоящее время разрабатывается программа «Безопасность образовательной организации».

По данным мэрии, во всех образовательных организациях Ульяновска установлены кнопки тревожной сигнализации с выходом на пульт охраны Росгвардии, в 75 детских садах вход организован по электронным карточкам. В школах есть турникеты и физическая охрана.

Помимо этого, все школы, детсады и центры дополнительного образования оснащены системой внутреннего и внешнего видеонаблюдения.

Напомним, ранее губернатор поручил провести комплексные проверки во всех образовательных учреждениях в части организации мер безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в детском саду «Рябинка» в посёлке Вешкайма 26 апреля произошла стрельба: вооружённый мужчина застрелил двух детей и воспитательницу. СКР возбудил уголовное дело.