Пермь, , 09:19 — REGNUM В Пермском крае власти продлили действие антиковидных мер. Ограничения будут действовать согласно указу, до 31 мая. Об этом сообщает 27 апреля пресс-служба краевой администрации.

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В регионе продолжит действовать масочный режим. Средства индивидуальной защиты необходимо использовать в общественном транспорте, магазинах, в торговых центрах, аптеках, банках, на парковках, в лифтах и других местах с массовым скоплением людей.

Медики напоминают о важности вакцинации и ревакцинации от коронавирусной инфекции. По состоянию на утро 26 апреля в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 454 908 человек. Завершили курс вакцинации 1 387 762 человека.