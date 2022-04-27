Вашингтон, , 09:17 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

Илья Сорокин Алексей Колчин © ИА REGNUM

В составе «Айлендерс» шайбы забросили защитники Райан Пулок, Ноа Добсон и нападающие Кейси Сизикас и Андерс Ли. У «Вашингтона» точным броском отметился форвард Конор Шири.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 32 из 33 бросков по своим воротам. У голкипера «Вашингтона» Ильи Самсонова 22 сэйва.

На сегодняшний день «Айлендерс» занимают девятое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 82 очка. «Вашингтон» идёт на восьмом месте в Восточной конференции со 100 очками.

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