Москва, , 09:17 — REGNUM О героических действиях командира танка сержанта Артема Алынова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины рассказали 27 апреля в Минобороны России.

Командир танка сержант Артем Алынов Минобороны РФ

Отмечается, что сержант со своим экипажем в составе мотострелкового полка вел освобождение одного из населенных пунктов от украинских вооруженных формирований и в ходе приближения к населенному пункту российские мотострелки столкнулись с организованной боевиками обороной.

«В ходе наступления Артем уничтожил находящиеся на блокпосте «кочующий миномет» противника с экипажем и боеприпасами, а также танк, БМП и более 10 радикалов», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что во время дальнейшего продвижения танк с экипажем Салынова уничтожил четыре вражеских грузовых автомобиля, перевозивших боеприпасы. При этом приблизившись к населенному пункту сержант обнаружил, что прилегающая к нему местность и дорога заминированы.

«Огнем из танкового пулемета сержант Салынов вызвал цепную детонацию мин на дороге, в результате чего был создан коридор, по которому российские мотострелки стремительно вошли в населенный пункт, вытеснив из него подразделения националистов», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали о героических действиях старшего лейтенанта Джавада Мамутова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.