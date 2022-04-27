Якутск, , 09:40 — REGNUM Льготных билетов на перелёты для жителей арктических территорий стало больше. Об этом заявил в рамках прямой линии глава Якутии Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

Самолёт Gleb Osokin

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«Увеличилось количество субсидированных билетов для жителей Арктики. Все, кто живёт в Арктике, имеет возможность летать по льготным авиабилетам. Их стоимость в 2-3 раза ниже. В этом году количество субсидированных билетов для всех категорий населения выросло. Льготная категория — старшее поколение и молодежь могут купить субсидированный билет в любое время. Если у авиакомпании на это деньги закончились, то их расходы возмещает федеральный бюджет. Уверен, что многие якутяне воспользуются авиасубсидией», — сказал глава Якутии.

По его словам, билеты на ряд направлений в продаже ещё есть. Однако жители Арктики уже раскупили все субсидированные места на перелёты из Якутска в Новосибирск, Минеральные воды и Санкт-Петербург на июнь.

Как сообщало ИА REGNUM, льготные авиабилеты с 2022 года предусмотрели для всех жителей якутской Арктики вне зависимости от возраста и социального статуса. На эти цели в бюджете региона заложили средства. Льготные перелёты доступны жителям 13 районов республики.