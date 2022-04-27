Для жителей Арктики добавили субсидированных авиабилетов
Якутск, 27 апреля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Льготных билетов на перелёты для жителей арктических территорий стало больше. Об этом заявил в рамках прямой линии глава Якутии Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.
Читайте также: Авиабилеты подешевеют для жителей якутской Арктики
По его словам, билеты на ряд направлений в продаже ещё есть. Однако жители Арктики уже раскупили все субсидированные места на перелёты из Якутска в Новосибирск, Минеральные воды и Санкт-Петербург на июнь.
Как сообщало ИА REGNUM, льготные авиабилеты с 2022 года предусмотрели для всех жителей якутской Арктики вне зависимости от возраста и социального статуса. На эти цели в бюджете региона заложили средства. Льготные перелёты доступны жителям 13 районов республики.