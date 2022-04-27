Улан-Удэ, , 09:16 — REGNUM С начала 2022 года в Бурятии заключено 737 договоров по программе «Дальневосточная ипотека». Чаще всего кредит направляется на покупку готового или строящегося жилья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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По словам главы республики Алексея Цыденова, ипотечные программы продолжают работать «как бы нас не пугали западными санкциями».

«Хочу обратить внимание на то, что «дальневосточная» ипотека сохранена на уровне 2% годовых и продлена для новых заявителей», — отметил он.

Добавим также, что в республике реализуется проект «Электронная ипотека за 24 часа», в рамках которого срок рассмотрения документов при их подаче в электронном виде составляет 1 сутки. Большинство «дальневосточных ипотек» в первом квартале 2022 года были зарегистрированы именно таким образом.

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