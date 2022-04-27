Краснодар, 27 апреля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В Ейском и Щербиновском районах Краснодарского края не продлили «желтый» уровень террористической опасности, он перестал действовать с 20:00 26 апреля, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Кубань

Соответствующее решение приняла натитеррористическая комиссия региона.

«Сняты все ограничения и меры безопасности, которые ввели ранее в связи с действовавшим желтым уровнем террористической опасности. Все подразделения силовых структур перейдут в штатный режим работы», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, высокий уровень террористической опасности в двух районах Краснодарского края ввели с 11 апреля на 15 суток.