На Кубани сняли жёлтый уровень террористической опасности
Краснодар, 27 апреля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В Ейском и Щербиновском районах Краснодарского края не продлили «желтый» уровень террористической опасности, он перестал действовать с 20:00 26 апреля, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Иван Шилов ИА REGNUM
Кубань
Соответствующее решение приняла натитеррористическая комиссия региона.
«Сняты все ограничения и меры безопасности, которые ввели ранее в связи с действовавшим желтым уровнем террористической опасности. Все подразделения силовых структур перейдут в штатный режим работы», — уточнили в пресс-службе.
Как сообщало ИА REGNUM, высокий уровень террористической опасности в двух районах Краснодарского края ввели с 11 апреля на 15 суток.