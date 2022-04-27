Токио, 27 апреля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Россия, как считают в Японии, пытается переложить на Токио ответственность за ухудшение японско-российских отношений, а это для островного государства неприемлемо. Об этом генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил 27 апреля на пресс-конференции.

Kantei.go.jp Хирокадзу Мацуно

По его словам, на отношения России и Японии повлияла ситуация на Украине. В марте российский МИД объявил о прекращении безвизовых поездок японских граждан на южные Курилы, теперь со своей стороны о приостановке безвизовых поездок объявил и МИД Японии.

«Несмотря на это российская сторона пытается переложить ответственность на Японию — и это совершенно неприемлемо», — заявил Мацуно.

Он отметил, что пока не приходится говорить о каких-либо переговорах в Россией по вопросу возобновления безвизовых поездок. Это связано с текущим положением дел вокруг российской спецоперации на Украине.

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