Челябинск, , 09:13 — REGNUM В Челябинске местного жителя осудили за ножевое ранение пассажира такси. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным следствия, утром 1 мая 19-летний гражданин, будучи пьяным, вступил в конфликт с водителем такси. В происходящее вмешался нетрезвый пассажир таксиста, который затем начал убегать и получил в спину ранение ножом. Медики зафиксировали у него проникающее ранение лёгкого.

Подсудимый совершил тяжкое преступление во время срока условного осуждения за грабёж. Суд назначил ему четыре года в колонии общего режима.