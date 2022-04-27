Тампа, США, , 09:13 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

Никита Кучеров Nhl.com

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи, после которых дубль оформил Стивен Стэмкос и отличился Ондржей Палат.

В составе «Коламбуса» точным броском отметился нападающий Оливер Бьёркстранд.

На сегодняшний день «Тампа» занимает пятое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 108 очков. «Коламбус» идёт на 10-м месте в Восточной конференции с 79 очками.

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