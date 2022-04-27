Оренбург, , 09:12 — REGNUM В Оренбургской области на воспитательницу детского сада из Бузулука мошенник оформил 15 микрозаймов. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили 27 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Мошенничество Communitarian.ru

По данным полиции, женщина познакомилась с мужчиной из Бугуруслана на сайте знакомств «Друг вокруг». Завязалась переписка. Молодой человек предложил заработок через вложение денег в инвестиции. В результате оренбурженка сказала «другу» данные банковской карты.

Мужчина оформил на имя женщины 15 микрозаймов на общую сумму 280 тыс. рублей. Заподозрив неладное, оренбуженка обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Житель Бугуруслана признался в своих махинациях.