Москва, , 09:11 — REGNUM В 400 школах Москвы началась работа по созданию служб примирения для помощи в разрешении непростых ситуаций, сообщается на портале мэра столицы.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

В 380 московских школах преподаватели прошли необходимое обучение. Новые службы примирения в школах помогут выстроить конструктивный диалог в сложных ситуациях между учениками, педагогами и родителями

Школьная служба примирения будет подключаться к работе, когда конфликт произошел между детьми или между учеником и учителем и т. д. и не удалось найти общий язык. Каждый случай разбирается индивидуально, а обратиться в службу может любой участник образовательного процесса.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство родителей московских школьников (58%) высказались против введения дистанционного обучения в школах.

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