Саратов, 27 апреля, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Оперативный штаб Саратовской области разрешил провести массовые мероприятий в честь 9 мая и смягчить ограничения, введенные из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 27 апреля председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Дарья Драй ИА REGNUM День Победы

«Текущая эпидемиологическая обстановка позволяет полноценно провести праздничные мероприятия 8 и 9 мая, приуроченные ко Дню Победы. В их числе парад на Театральной площади, акция «Бессмертный полк» и торжество в парке Победы», — уточнил он.

На всех мероприятиях обязательным условием останется соблюдение санитарных требований. На территориях, где будут проходить праздники, увеличат количество входов для измерения посетителям температуры.

Профильным структурам поручено после завершения мероприятий усилить работу общественного транспорта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на территории Саратовской области проживает более 6,5 тыс. ветеранов, в том числе 330 инвалидов и участников войны.

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