Донецк, 27 апреля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Украинские боевики дважды обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, сообщили 27 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 07:05 (совпадает с мск) — н. п. Шумы — н. п. Горловка (пос. шахты 6/7): выпущено 3 гранаты из РПГ, также применялось стрелковое вооружение; 07:40 — н. п. Шумы — н. п. Горловка (пос. шахты 6/7): выпущено 3 гранаты из РПГ, также применялось стрелковое вооружение», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие 24 часа украинские боевики трижды обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР).

Читайте также: ВСУ за сутки три раза обстреляли территорию ЛНР – СЦКК