Сеул, , 09:09 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 27 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Морская пехота Республики Корея Defense Visual Information Distribution Service

По их словам, коронавирус выявлен у 1458 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны и Объединенного комитета начальников штабов.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 129 626.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 76 787 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 17 086 626.

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