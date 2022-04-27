Москва, 27 апреля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. О героических действиях старшего лейтенанта Джавада Мамутова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины рассказали 27 апреля в Минобороны России.

Минобороны РФ Старший лейтенант Джавад Мамутов

Уточняется, что старший лейтенант с начала спецоперации осуществляет ракетную поддержку наступления российских ВС на позиции украинских нацистов.

Также указывается, что в ходе действий в составе батальонно-тактической группы ракетной бригады расчет Мамутова нанес поражение семи штабам оперативно-тактических группировок боевиков, одному военному аэродрому, подконтрольному националистам, и трем системам ПВО врага.

«Личные действия старшего лейтенанта Джавада Мамутова позволили значительно уменьшить военный потенциал вооруженных формирований украинских националистов, что позволило развить стремительное наступление группировки войск на районы, подконтрольные радикалам», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сведения о новых преступлениях украинских вооружённых формирований против мирных жителей Украины запросит у Минобороны России Следственный комитет РФ.