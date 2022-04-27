Ульяновск, , 09:07 — REGNUM К проверке по факту происшествия в детском саду в Ульяновской области, где произошла стрельбы и убиты двое детей, подключилась прокуратура. Об этом сообщается на сайте регионального надзорного ведомства.

Уголовное дело Иван Шилов © ИА REGNUM

Прокуратура организовала проверку по факту ЧП в детском саду «Рябинка» в посёлке Вешкайма. Отмечается, что ведомство оценит обеспечение безопасности детей и персонала в дошкольном образовательном учреждении, в том числе соблюдение режима охраны и пропускной системы.

Также прокуратурой поставлен «на особый контроль» ход расследования уголовного дела.

По итогам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что в Ульяновской области после происшествия в детском саду начались проверки всех образовательных учреждения в части организации безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в детском саду «Рябинка» Вешкаймского района вооружённый мужчина устроил стрельбу, убив двух спящих детей и воспитателя. Следственное управление СКР по факту убийства возбудило уголовное дело, выясняются все обстоятельства и мотивы преступления.

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