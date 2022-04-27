Москва, , 09:06 — REGNUM Пытаясь ослабить Россию, Запад только освобождает ее от тех вериг, которые мешали ей стать полноценной державой и представляли угрозу ее существованию, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вы уничтожаете все ресурсы влияния на Россию, идиоты. Вы уничтожаете этот олигархат, который мог бы влиять, который мог вам лизать зад. Вы его растаптываете. Вы уничтожаете ваши щупальца, которые проникли в экономику. Вы что, считаете, что Россия не восстановит пустоты, которые вы создали? Она восстановит их за два года! Вы уничтожаете все коммуникации дипломатические и все прочее. Значит, вы действуете, милый умный министр обороны, с целью усилить Россию, а не ослабить. Где здесь ослабление? Что он имеет в виду?», — заявил Кургинян.

Единственным ослаблением России, которое только могло быть – это вхождение России в Запад и удушение в объятиях по горбачевскому сценарию, и чем больше США рвут отношения и чем больше они наращивают конфликт, тем быстрее будет мобилизовываться Россия.

«А здесь начинается самое главное. Вы как не понимали столетиями, что такое русские, так и теперь не понимаете. Очень быстро мобилизуется. И то, что вы называете ее удушением, станет ее воскрешение и ее полноценностью. Как это будет иначе? За счет чего ты ее сможешь так ослабить, дядя? Слегка другая логика. Я бы ее назвал из нашего Кащенко или откуда еще. Шизофреническая. Они уничтожили все свои завоевания 90-х годов, единственное, что нас по-настоящему тревожило, то, что могло убить страну», — продолжил эксперт.

По его словам, пройдет еще пять месяцев, они еще сильнее навалятся на Россию. И тогда Россия будет задаваться вопросами, а зачем ей ВТО. Дальше будут уничтожены все остальные институты, которые связывают Россию по рукам и ногам, и тогда начнет формироваться медленно и неумолимо новая Россия, с которой Запад никогда не справится, и которая знает, как ей выстаивать, оставаясь историческим государством, движущимся вперед.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США хотят «видеть Россию ослабленной до такой степени, чтобы она не могла делать такие вещи, как она сделала» на Украине.