Молодец, давай еще! Кургинян описал, как США делают из России сверхдержаву
Москва, 27 апреля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Пытаясь ослабить Россию, Запад только освобождает ее от тех вериг, которые мешали ей стать полноценной державой и представляли угрозу ее существованию, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.
Единственным ослаблением России, которое только могло быть – это вхождение России в Запад и удушение в объятиях по горбачевскому сценарию, и чем больше США рвут отношения и чем больше они наращивают конфликт, тем быстрее будет мобилизовываться Россия.
По его словам, пройдет еще пять месяцев, они еще сильнее навалятся на Россию. И тогда Россия будет задаваться вопросами, а зачем ей ВТО. Дальше будут уничтожены все остальные институты, которые связывают Россию по рукам и ногам, и тогда начнет формироваться медленно и неумолимо новая Россия, с которой Запад никогда не справится и которая знает, как ей выстаивать, оставаясь историческим государством, движущимся вперед.
Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США хотят «видеть Россию ослабленной до такой степени, чтобы она не могла делать такие вещи, как она сделала» на Украине.