Южно-Сахалинск, , 09:06 — REGNUM На Сахалине с 1 июня стартует летняя оздоровительная кампания, на которую в этом году из бюджета островного региона потратят около 560 млн рублей, сообщил в своём телеграм-канале губернатор области Валерий Лимаренко.

Летний лагерь Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР

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В течение лета для детей будут работать шесть загородных лагерей, четыре — палаточных, 115 — профильных, 199 - дневного пребывания, 49 лагерей труда и отдыха.

«Наша задача – охватить как можно больше детей. Если потребуется, откроем дополнительные места в лагерях дневного пребывания», — отметил Лимаренко.

Во всероссийских и международных центрах, таких как «Океан», «Орленок», «Смена», «Артек», смогут отдохнуть 400 сахалинских школьников. В загородных лагерях других регионов побывают ещё 600 детей области.

Родители оплачивают только 15% от стоимости путёвки в детский загородный лагерь. Детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации путёвки предоставляются бесплатно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону на летнюю оздоровительную кампанию детей в 2022 году выделено более 460 млн рублей. Подготовка к летней оздоровительной кампании детей началась в апреле.