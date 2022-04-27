Омск, 27 апреля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Омский областной суд 27 апреля вынес приговор по уголовному делу против троих участников организованной группы. Как сообщили ИА REGNUM в областной прокуратуре, в зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении ряда преступлений по п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ («Похищение человека, совершённое организованной группой), ч. 3 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы, совершённое организованной группой»).

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Установлено, что в 2017–2019 годах фигуранты в населённых пунктах Чернолучье и Камышловский незаконно поместили в центр людей и насильно удерживали их там. При этом у фигурантов не было медицинского образования и лицензии на медицинскую деятельность. Они не обладали специальными познаниями и методиками лечения от алкогольной и наркотической зависимостей.

Потерпевших удерживали с помощью замков, металлических решёток на окнах, наручников и иных приспособлений. Добровольно покинуть реабилитационный центр люди не могли.

По информации прокуратуры, подсудимые не признали вину. Организатору преступной деятельности суд назначил наказание по совокупности в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Двум соучастникам назначено десять и девять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Все они взяты под стражу в зале суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в Прикамье выявили нарушения в реабилитационном центре для наркозависимых.

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