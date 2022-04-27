Якутск, , 09:29 — REGNUM Почти достигнута договорённость о получении Якутией из федерального бюджета дополнительных 25 млрд рублей на строительство жилья. В новые дома людей будут переселять из аварийных зданий, сообщил глава республики Айсен Николаев в ходе прямой линии.

Жильё и деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Мы практически достигли договоренности, которая позволит в этом году из федерального фонда получить на 25 млрд рублей больше, чем мы планировали. Все средства мы направим на авансирование стройки по всей республике. Это позволит выполнять программу быстрее», — сказал Айсен Николаев.

По его словам, якутянам, претендующим на расселение, новое жильё предоставят на год-два раньше, чем планировалось. Ход программы Айсен Николаев контролирует лично, заверил он.

Как сообщало ИА REGNUM, сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта в Якутии Алексей Лаптев ранее заявлял о том, что Якутия является одним из лидеров на Дальнем Востоке по переселению граждан из аварийного жилья и показывает хорошие результаты.