Тюмень, 27 апреля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В Тюменской области с начала пожароопасного сезона установлены 16 виновников ландшафтных пожаров. Об этом сообщил сотрудник УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тюменской области Евгений Рябов.

Mchs.rk.gov.ru Травяной пожар

Пять нарушителей выявлены в минувшие выходные дни в Ялуторовском, Вагайском, Ишимском и Тюменском муниципальных районах региона.

Виновные в нарушении правил пожарной безопасности несут дисциплинарную, административную и уголовную ответственность. Нарушителю могут выписать штраф от 300 до 500 тысяч рублей или лишить свободы на срок до четырех лет, отметили в МЧС России.