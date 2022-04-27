Тирасполь, , 09:03 — REGNUM В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) не планируется проводить референдум о взаимоотношениях с Евросоюзом. Это заявление пресс-служба правительства ПМР разместила в телеграм-канале.

«В связи с появившемся в сети Интернет скриншотом распоряжения правительства ПМР о проведении референдума по вопросу взаимоотношений с Европейским Союзом управление пресс-службы правительства сообщает – данный документ правительством не издавался», — говорится в сообщении.

В правительстве призвали население узнавать информацию только на официальных ресурсах.

Стоит отметить, что официальные сайты ряда государственных ведомств Приднестровья в течение последней недели оказались заблокированы. 21 апреля на сайте президента сообщили, что в США создан сайт, который визуально похож на оформление сайта главы ПМР. Позже были замечены сайты-клоны правительства ПМР, Верховного совета, приднестровского МИД и минобороны.

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