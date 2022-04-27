Буэнос-Айрес, , 09:02 — REGNUM В Аргентине проедут внутреннее расследование, чтобы установить, действительно ли бывший вице-канцлер Карлос Форадори в 2016 году во время официальной встречи с британскими послами, на которой обсуждались вопросы, связанные с Фолклендскими островами, «был пьян». Об этом сообщает Mendoza Post.

Флаг Аргентины Pixabay.com

Цель расследования, провести которое поручил министр иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро, — установить правдивость заявлений, сделанных бывшим заместителем министра иностранных дел Великобритании Аланом Данканом в период с 2016 по 2019 год в его автобиографической книге о неподобающем поведении Форадори.

Данкан утверждает, что Форадори на переговорах с ним в 2016 году «был так пьян», что не следующий день «не мог вспомнить детали» подписанного по итогам встречи соглашения. Кафьеро поручил установить, имело ли место «возможное неисполнение обязанностей государственным служащим».

Как сообщало ИА REGNUM, Аргентина заявляла своё право на Фолклендские острова с 1833 года и в 1982 году вступила в войну с Великобританией. 14 июня того же года Аргентина капитулировала в Фолклендской войне, в результате которой погибли 649 аргентинцев, 255 британцев и три островитянина. Официально война закончилась 20 июня, когда британские силы высадились на Южных Сандвичевых островах.

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Напомним, в ходе референдума 2013 года 99,3% населения Фолклендских островов в заявили, что хотели бы остаться в составе Великобритании. Аргентина не признала результаты референдума.