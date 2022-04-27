Томский район, Томская область, , 09:01 — REGNUM В Томской области вынесен приговор по делу о жестоком убийстве женщины. В совершении преступления обвиняли 64-летнего жителя Томского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, в ночь на 16 июля 2021 года пьяный подсудимый находился в посёлке Зональная Станция с малознакомыми мужчиной и женщиной. В ходе возникшего конфликта он много раз ударил последнюю ножом, в результате чего она скончалась.

«В последующем, чтобы скрыть следы преступления злоумышленник расчленил тело погибшей и сложил останки в мешки, которые выкинул в мусорные баки рядом с местом проживания», — отметили в ведомстве.

По итогам слушаний мужчину признали виновным в убийстве и приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.