Бабаюртовский район, Дагестан, , 09:00 — REGNUM В Дагестане второй день разыскивают двоих пропавших малолетних детей. Трехлетние мальчики ушли на прогулку и не вернулись домой. Инцидент произошел 26 апреля в Бабаюртовском районе, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Ребенок ИА REGNUM

«Примерно в 15:00 в дежурную часть МВД Дагестана поступило сообщение о том, что двое трехлетних мальчиков ушли в неизвестном направлении из села Мазада, расположенного на территории Бабаюртовского района. Розыском детей занимаются сотрудники полиции и волонтеры», — говорится в сообщении.

С наступлением светлого времени суток 27 апреля поиски детей продолжились. Однако до сих пор малолетние не найдены. В МВД обратились к жителям республики с просьбой сообщить о местонахождении мальчиков, если кто-то обладает такой информацией.