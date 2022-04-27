Бабаюртовский район, Дагестан, 27 апреля 2022, 09:00 — REGNUM В Дагестане второй день разыскивают двоих пропавших малолетних детей. Трехлетние мальчики ушли на прогулку и не вернулись домой. Инцидент произошел 26 апреля в Бабаюртовском районе, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
С наступлением светлого времени суток 27 апреля поиски детей продолжились. Однако до сих пор малолетние не найдены. В МВД обратились к жителям республики с просьбой сообщить о местонахождении мальчиков, если кто-то обладает такой информацией.