Париж, 27 апреля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж полностью поддерживает стабильность, суверенитет и территориальную целостность Молдавии, сообщает Le Parisien.

(сс) The Official CTBTO Photostream — 2019 Comprehensive Test-Ban Treaty Article XIV Conference Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан

Глава МИД Франции выразил свою озабоченность и бдительность в отношении инцидентов, которые произошли за последние два дня в Приднестровье.

«В этом контексте министр подтвердил полную поддержку Францией стабильности, суверенитета и территориальной целостности Молдавии перед лицом рисков дестабилизации, которым она может быть подвержена», — говорится в заявлении МИД Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, во время беседы со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан рассказал о поддержке Украины и «усилении европейских санкций против России».

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